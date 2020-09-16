16 Eylül 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder Leicester City'de!

Cengiz Ünder bombası! Yeni adresi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 Giriş Tarihi: 16.09.2020

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder İngiltere'ye transfer oldu. Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği milli futbolcuyu kadrosuna kattı. | Son dakika transfer haberleri...

Roma'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği 'ye transfer oluyor. . İngiliz ekibi, milli yıldızı 25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı.

A Spor'un habeirne göre, İngiliz ekibinin Cengiz Ünder'i 3 milyon euro kiralama bedeli ve 24 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmak için Roma ile el sıkıştığı belirtildi.

5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI!

Leicester City'nin, Cengiz Ünder'le 5 yıllık anlaşmaya vardığı ve yıldız ismin senelik 3.5 milyon euro kaznacağı ifade edildi.

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