Mesut Özil Arsenal'de kalacağını açıkladı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in dünyacca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil takımda kalacağını, ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.
Arsenal'in takımda düşünmediği isimlerden biri olan Mesut Özil'den flaş bir karar geldi. Mesut Özil takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı. Uzun süredir Arsenal'den ayrılacağı iddia edilse de Mesut Özil konu hakkında oldukça net konuştu. Mesut Özil, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.
KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR!
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'e Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu biliniyor. Ancak Mesut Özil sözleşmesi bitene kadar Arsenal'den ayrılmaya niyetli değil.
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