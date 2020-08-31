31 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil Arsenal'de kalacağını açıkladı!

Mesut Özil Arsenal'de kalacağını açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

ekiplerinden 'in dünyacca ünlü yıldız futbolcusu takımda kalacağını, ayrılmayı düşünmediğini açıkladı.

'in takımda düşünmediği isimlerden biri olan 'den flaş bir karar geldi. Mesut Özil takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı. Uzun süredir Arsenal'den ayrılacağı iddia edilse de Mesut Özil konu hakkında oldukça net konuştu. Mesut Özil, "Benim durumum çok açık. Anlaşmamızın son gününe kadar Arsenal'de olacağım ve her şeyimi bu kulüp için vereceğim. Yaşananlar beni kırmaz, daha da güçlendirir. Geçmişte tekrar takıma girebileceğimi gösterdim ve yeniden bunu yapacağım" ifadelerini kullandı.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'e ve ekiplerinin talip olduğu biliniyor. Ancak Mesut Özil sözleşmesi bitene kadar Arsenal'den ayrılmaya niyetli değil.

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