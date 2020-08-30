La Liga yönetimi resmen açıkladı! Lionel Messi'ye büyük şok
Barcelona'nın bu sezon yaşadığı kötü gidişat sonrası Lionel Messi, takımdan ayrılmak istemiş fakat bu kulüp yönetimi tarafından kabul görmemişti. Arjantinli yıldız son olarak kulübünün corona virüsü testine girmemiş, bu da 'takımdan ayrılacak' diye yorumlanmıştı. Konuya dahil olan La Liga yönetimi, deneyimli oyuncunun 700 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin hala geçerli olduğunu hatırlatarak, bu bedelin ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceğini ifade etti.
İspanya La Liga yönetimi, Lionel Messi'nin sözleşme durumuyla ilgili olarak son günlerde yaşanan tartışmalar sonrası açıklama yaptı.
İspanya basınında Messi'nin 700 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin geçerli olduğu veya süresinin dolduğuna dair farklı iddialar gündeme geliyordu. La Liga, açıklamayla beraber tartışmaya son noktayı koydu.
İşte La Liga'nın açıklaması:
"Oyuncu Lionel Andres Messi'nin FC Barcelona ile sözleşme durumuna ilişkin olarak farklı medya kanallarında farklı iddialar yer almaktadır. La Liga, bununla beraber konunun açığa kavuşmasının uygun olduğunu düşündü.
Lionel Messi'nin şu anda Barcelona ile olan sözleşmesi yürürlüktedir. Lionel Andres Messi'nin 26 Haziran tarihli 1006/1985 numaralı Kraliyet Kararnamesi'nin 16. maddesi uyarınca sözleşmesini erken tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin feshine karar verilmesi durumunda özel bir fesih bedeli vardır.
Geçerli düzenlemelere uygun olarak ve bu durumlarla ilgili prosedürü takiben La Liga, söz konusu madddeyi daha önce ödememiş olan Messi'nin transfer yapabilmesi için bu ücreti ödemesi gerekmektedir. Aksi takdirde La Liga, oyuncuya transfer vizesi vermeyecektir."
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