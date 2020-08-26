Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 2. olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e 8-2'lik hezimetle elenen Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor. Arjantinli süper star bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmak isterken, Katalan devi buna yanaşmıyor. Peki, 33 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ne kadar? 700 milyon Euro'luk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeline sahip olan dünya yıldızı, buna rağmen listenin zirvesinde bulunmuyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 01:26 ABONE OL