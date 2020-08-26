26 Ağustos 2020, Çarşamba

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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 2. olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Bayern Münih'e 8-2'lik hezimetle elenen Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor. Arjantinli süper star bonservisiyle birlikte takımdan ayrılmak isterken, Katalan devi buna yanaşmıyor. Peki, 33 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli ne kadar? 700 milyon Euro'luk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeline sahip olan dünya yıldızı, buna rağmen listenin zirvesinde bulunmuyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.08.2020 00:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 01:26
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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

Kulüp tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Barcelona, La Liga'yı ezeli rakibi Real Madrid'in ardından 2. olarak bitirmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşan Katalan devi, rakibine 8-2'lik skorla mağlup olmuş ve tarihinin en farklı yenilgilerinden birini almıştı.

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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

Kötü gidişat içinde olan Katalan devinde bir de Lionel Messi şoku yaşanıyor... Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletirken, bonservisini talep etti. Fakat bu isteği yönetim tarafından reddedildi.

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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

Messi'nin ayrılık iddiaları güçlenirken, akıllara "Bonservisi ne kadar?" sorusu geldi. 700 milyon Euro'luk uçuk bir serbest kalma bedeline sahip olan Arjantinli süper star, buna rağmen listenin zirvesinde yer almıyor. Peki, Barcelona'da hangi oyuncunun serbest kalma bedeli ne kadar? İşte o liste...

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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

CARLES ALENA

Pozisyon: Orta saha
Kontrat başlangıcı: 06/09/2017
Kontrat bitişi: 30/06/2022
Serbest kalma bedeli: 75 milyon Euro

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Lionel Messi'nin serbest kalma bedeli 700 milyon Euro! Ama zirvede başkası var...

MOUSSA WAGUE

Pozisyon: Orta saha
Kontrat başlangıcı: 06/09/2017
Kontrat bitişi: 30/06/2022
Serbest kalma bedeli: 75 milyon Euro

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