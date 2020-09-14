15 Eylül 2020, Salı
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Brighton 1-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, Brighton deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 'Maviler' 3-1 kazandı ve lige iyi bir başlangıç yaptı.
Premier Lig'in ilk haftasında yaptığı transferlerle dikkat çeken Chelsea, Brighton deplasmanına konuk oldu. Maviler, sahadan 3 puanla ayrıldı.
Lampard'ın öğrencileri sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılırken, goller Jorginho, Reece James ve Kurt Zouma'dan geldi.
Ev sahibi Brighton'un golünü ise 54. dakikada Leandro Trossard kaydetti.
Lige iyi bir başlangıç yapan Londra ekibi önümüzdeki hafta sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. Brighton ise Newcastle United deplasmanında sahaya çıkacak.
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