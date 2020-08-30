30 Ağustos 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

Beklenmedik bir karar alarak Barcelona'dan ayrılmak isteyen Lionel Messi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor... Arjantinli süper starı ikna etmek isteyen Katalan yönetimine, deneyimli oyuncu flaş bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2020 08:58
ABONE OL
  • 1
  • 7
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

Yıldız oyuncu Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak corona virüsü testlerine girmeyeceğini bildirdi.

  • 3
  • 7
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

Radyo Catalunya'nın haberine göre; yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak.

  • 4
  • 7
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

Arjantinli futbolcu, antrenmanlar öncesinde yapılacak PCR testine girmeyeceğini yetkililere bildirdi.

  • 5
  • 7
Lionel Messi'den Barcelona'ya flaş yanıt! Gelecek sezon...

33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör