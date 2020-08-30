30 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Zlatan Ibrahimovic Milan'da kaldı!

Ve imzayı attı! Ibrahimovic...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren İsveçli süper star Zlatan Ibrahimovic, İtalyan temsilcisiyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

ABD'nin Galaxy takımında forma giyen İbrahimovic'i ocak ayında renklerine bağlayan İtalyan temsilcisi, 38 yaşındaki futbolcuyu bir yıl daha kadrosunda tutacak.

Serie A'da geçen sezon 18 maçta forma şansı bulan ve 10 gol atan yıldız futbolcunun yaklaşık 7 milyon avro kazanacağı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine konuşan yıldız futbolcu, "Sonunda kendimi evimde hissettiğim yere döndüm. Burada maskot olarak bulunmuyorum. Takıma ve teknik direktöre Milan'ın hak ettiği yerde olması için yardım edeceğim. Geçen sezon çok iyi bir altı ay geçirdik ama hiçbir şey kazanamadık. Bu sezonun başından itibaren takımdayım, hedeflerimiz için sonuna kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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