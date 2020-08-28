28 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus'tan Lionel Messi atağı! Babasıyla temasa geçtiler

Juve'den Messi atağı! Babasıyla temasa geçtiler
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 Giriş Tarihi: 28.08.2020

ile ayrılığın eşiğine gelen , dünya devlerinin kıskacına girmiş durumda... Arjantinli süper star için Manchester City'nin ardından da devreye girerek menajerliğini yapan babasıyla temasa geçti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'ten alınan tarihi yenilgi sonrası Arjantinli yıldız , futbol kariyerinin tamamını sürdürdüğü 'dan ayrılma kararı aldı. Messi'nin bu kararının ardından Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi kadrosuna katmak için sıraya girdi. İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Inter ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, Messi ile ilgilenen takımların başında geliyor.

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Bu için son iddia ise Fransa'nın Lequipe gazetesinden geldi. Lequipe'te yer alan habere göre Serie A ekibi da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Messi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye gitmeye karar verdiğini ama Juventus'un da Jorge Messi ile görüştüğü bilgilerine yer verildi. Gazete, Juventus'un toplamda 11 Ballon d'Or ödülü alan Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisini bir araya getirmeyi amaçladığını da belirtti.

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