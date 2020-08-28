Juventus'tan Lionel Messi atağı! Babasıyla temasa geçtiler
Barcelona ile ayrılığın eşiğine gelen Lionel Messi, dünya devlerinin kıskacına girmiş durumda... Arjantinli süper star için Manchester City'nin ardından Juventus da devreye girerek menajerliğini yapan babasıyla temasa geçti.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'ten alınan tarihi yenilgi sonrası Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbol kariyerinin tamamını sürdürdüğü Barcelona'dan ayrılma kararı aldı. Messi'nin bu kararının ardından Avrupa'nın dev kulüpleri yıldız ismi kadrosuna katmak için sıraya girdi. İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Inter ve Fransa'dan Paris Saint-Germain, Messi ile ilgilenen takımların başında geliyor.
Bu transfer için son iddia ise Fransa'nın Lequipe gazetesinden geldi. Lequipe'te yer alan habere göre Serie A ekibi Juventus da Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Messi'nin İngiliz ekibi Manchester City'ye gitmeye karar verdiğini ama Juventus'un da Jorge Messi ile görüştüğü bilgilerine yer verildi. Gazete, Juventus'un toplamda 11 Ballon d'Or ödülü alan Messi ve Cristiano Ronaldo ikilisini bir araya getirmeyi amaçladığını da belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama