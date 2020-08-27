27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City Lionel messi için gözünü kararttı! Transferde çılgın formül

Messi için gözünü kararttı! Transferde çılgın formül
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren 'da şoku yaşanıyor. Arjantinli süper star, bu yaz takımdan ayrılmak istediğini Katalan temsilcisinin yönetimine iletmişti. Deneyimli oyuncunun babası ve aynı zamanda menajeri Jorge Messi, ile masaya oturdu. İngiliz ekibi ise bonservis bedeli için çılgın bir formül devreye soktu. İşte detaylar...

Kulüp tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren , La Liga'yı ezeli rakibi Real Madrid'in ardından 2. olarak bitirmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşan Katalan devi, rakibine 8-2'lik skorla mağlup olmuş ve tarihinin en farklı yenilgilerinden birini almıştı.

Kötü gidişat içinde olan Katalan devinde bir de şoku yaşanıyor... Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletirken, bonservisini talep etti. Fakat bu isteği yönetim tarafından reddedildi.

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BABASI MANCHESTER'DA!

Lionel Messi'nin menajerliğini yapan babası Jorge Messi Mancherter City ile görüşmesi yapmak için Manchester'a geldi.

İngiliz ekibi ise Messi'yi kadrosuna katabilmek için çılgın bir formülü devreye soktu.

Guardiola'nın takımı, Arjantinli süper star için 100 milyon Euro'nun yanı sıra Bernardo Silva, Gabriel Jesus ve Eric Garcia'yı teklif edeceği iddia edildi.

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