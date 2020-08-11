Tottenham Hojbjerg'i transfer etti
Tottenham gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Londra ekibi, Southampton forması ile geçen sezon 38 maçta görev alan Danimarkalı Hojbjerg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.
Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
🗣️ @hojbjerg23 has a message for you…#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iToUrR9lzH— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020
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