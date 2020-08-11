11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Hojbjerg'i transfer etti

Tottenham Hojbjerg'i transfer etti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Tottenham gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. ekibi, Southampton forması ile geçen sezon 38 maçta görev alan Danimarkalı Hojbjerg ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden Tottenham, orta saha oyuncusu Pierre-Emile Hojbjerg'i renklerine bağladı.

ekibinden yapılan açıklamada, Southampton'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Hojbjerg için Tottenham'ın 15 milyon sterlin bonservis ödediği basına yansıdı.

Southampton ise Tottenham'dan ocak ayında kiraladığı 23 yaşındaki savunma oyuncusu Kyle Walker-Peters'ı 5 yıllığına kadrosuna kattı.



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