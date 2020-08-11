11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Köln Cami süliyetli formaya tepki gösteren üyesine "Güle güle" mesajı verdi!

Köln: Ona tek sözümüz; Güle güle!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.08.2020

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından ’ün 2020-2021 sezonunda deplasmanda giyeceği formanın üzerindeki şehir siluetinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi de yer aldı. Formaya tepki olarak bir kişinin üyelikten çıkması üzerine Köln, "Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal etti. Ona tek sözümüz; Güle güle!"

takımının 2020-2021 sezonunda deplasmandaki maçlara geleneksel kırmızı formayla çıkacağı belirtildi. Kırmızının çeşitli tonlarının bulunduğu bu formaya Köln'ün siluetinin de işlendiği ifade edilen açıklamada, siluette yalnızca Rhein Energie Stadı ve Köln Katedrali değil, de yer aldı. Köln kulübünün bir üyesi bu formaya tepki olarak üyelikten ayrıldı. Kulüp konu hakkında bir açıklama yayınladı. Köln, "Bugün bir üyemiz, formamızda cami silüeti olduğu için üyeliğini iptal etti. Ona tek sözümüz; Güle güle!" ifadelerini kullandı.

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