Barcelona'dan flaş karar! Messi'nin yerine...

Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer etme kararı aldı. Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon Euro olduğu belirtildi.

İspanya La Liga'da Messi depremi yaşanmaya devam ediyor. Alınan başarısız sonuçlar sonrası Arjantinli süper yıldız Barcelona'ya takımdan ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Katalanların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yıldız futbolcunun takımda kalmasını isteyen yönetimin her ihtimali göz önünde bulundurduğu belirtildi. Barcelona, Lionel Messi'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan Sadio Mane'yi transfer etme kararı aldı.

Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon Euro olduğu belirtildi.

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