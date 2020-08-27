27 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'dan flaş karar! Messi'nin yerine...

Barcelona'dan flaş karar! Messi'nin yerine...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

, 'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan 'yi etme kararı aldı. Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon Euro olduğu belirtildi.

'da Messi depremi yaşanmaya devam ediyor. Alınan başarısız sonuçlar sonrası Arjantinli süper yıldız 'ya takımdan ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Katalanların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yıldız futbolcunun takımda kalmasını isteyen yönetimin her ihtimali göz önünde bulundurduğu belirtildi. Barcelona, 'nin ayrılması durumunda Liverpool'dan 'yi etme kararı aldı.

Katalan ekibinin Mane için ayırdığı bütçenin 120 milyon Euro olduğu belirtildi.

İspanya'da Messi çılgınlığı! Barça taraftarı sokağa döküldü haberin devamı

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