Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor!
Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 2. olarak bitiren ve Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Bayern Münih'e 8-2'lik hezimetle elenen Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor. Arjantinli süper star, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanyol ekibine faks çekerek kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Messi'nin sözleşmesindeki bir maddeyi kullanarak serbest kalacağı iddia edildi.
Barcelona'da Messi şoku. Arjantinli yıldız futbolcu, İspanyol ekibinden ayrılmak istediğini yönetime iletti. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'nın haberine göre kulübe faks çeken yıldız oyuncu, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek için girişimlere başladı. Messi'nin sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanarak serbest kalmak istediği belirtilirken, bu maddenin de 10 Haziran'da sona erdiği ifade edildi. Ancak corona virüsü nedeniyle Messi'nin bu maddeyi yürürlüğe koyma talebinde bulunacağı da belirtildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO!
Barcelona'nın yeni teknik direktörü Ronald Koeman ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Messi, yapılan görüşmenin ardından takımdan ayrılma kararı aldı. Ancak Barcelona Yönetimi, Messi'nin takımdan bedelsiz ayrılmasına sıcak bakmıyor. 20 yıldır Barcelona'da forma giyen ve 17 yıldır da A takımda oynayan yıldız futbolcu, İspanyol ekibinin tarihindeki en iyi futbolcu olarak kabul ediliyor. Messi'nin sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 700 milyon Euro.
ANTRENMANLARA ÇIKMAYACAK
Katalan ekibi ile bağlarını koparan Lionel Messi, takımdan ayrılana kadar antrenmanlara da çıkmayacak.
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