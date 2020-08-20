20 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Koeman da ikna edemedi! Lionel Messi ayrılıyor

Koeman da ikna edemedi! Messi ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 8-2'lik yıkıcı Bayern Münih mağlubiyetinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yi teknik direktör da ikna edemedi.

Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları iyice artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakarak yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in haberine göre Lionel Messi, yeni teknik direktör ile yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunun da farkında olduğunu Koeman'a ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve Manchester City ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli 700 milyon euro.

B. Münih Barça'yı dağıttı yarı finale yükseldi haberin devamı

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