Massimo Moratti teklifi açıkladı! Inter ve Lionel Messi...

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Lacivert-siyahlıların eski başkanı Massimo Moratti, "Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak" ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşayan Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verilerek yerine Ronald Koeman getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Koeman, tarihi mağlubiyet sonrası takım ile bağlarını koparmaya hazırlanan Lionel Messi ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak ikna edememişti.

INTER'DEN MESSI BOMBASI!

Arjantinli yıldız ile ismi anılan İtalyan ekibi Inter'in eski başkanı Massimo Moratti'den ise flaş bir itiraf geldi.

AS'a konuşan Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyalini verdi.

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