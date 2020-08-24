24 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Massimo Moratti teklifi açıkladı! Inter ve Lionel Messi...

Teklifi açıkladı! Dünya devi ve Messi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Inter, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Lacivert-siyahlıların eski başkanı , "Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak tarihi bir hezimet yaşayan Barcelona'da Quique Setien'in görevine son verilerek yerine Ronald Koeman getirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Koeman, tarihi mağlubiyet sonrası takım ile bağlarını koparmaya hazırlanan Lionel Messi ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak ikna edememişti.

INTER'DEN MESSI BOMBASI!

Arjantinli yıldız ile ismi anılan İtalyan ekibi Inter'in eski başkanı 'den ise flaş bir itiraf geldi.

AS'a konuşan Moratti, "Duomo Katedrali üzerinde Messi ve Suning gölgesi reklamını gördüm. Inter ya Messi için teklif yaptı ya da yapacak. Aklıma başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullanarak transfer sinyalini verdi.

Koeman da ikna edemedi! Messi ayrılıyor haberin devamı

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