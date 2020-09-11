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DÜNYADAN FUTBOL

Banega Sevilla'ya veda etti

Banega'dan duygusal veda!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

Sevilla'da oldukça başarılı sezonlar geçiren Arjantinli yıldız kulübüne veda etti. Basın toplantısında konuşan yıldız orta saha oyuncusu "Hoşçakal sevgilim, hoşçakal her şeyim, hoşçakal..." ifadelerini kullandı.

Sevilla'nın orta saha oyuncusu 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından hayatımın en özel takımı dediği kulübünden ayrıldı.
Arjantinli orta saha oyuncusu Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. takımı Al Shabab ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Basın toplasında konuşan Banega son olarak şunları söyledi. "Hoşçakal sevgilim, hoşçakal her şeyim, hoşçakal..." ifadelerinde bulundu.
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