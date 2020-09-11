11 Eylül 2020, Cuma
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Arjantinli orta saha oyuncusu teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Basın toplasında konuşan Banega son olarak şunları söyledi. "Hoşçakal sevgilim, hoşçakal her şeyim, hoşçakal..." ifadelerinde bulundu.
Banega Sevilla'ya veda etti
Sevilla'da oldukça başarılı sezonlar geçiren Arjantinli yıldız Ever Banega kulübüne veda etti. Basın toplantısında konuşan yıldız orta saha oyuncusu "Hoşçakal sevgilim, hoşçakal her şeyim, hoşçakal..." ifadelerini kullandı.
Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ever Banega 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesinin ardından hayatımın en özel takımı dediği kulübünden ayrıldı.
Arjantinli orta saha oyuncusu teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Basın toplasında konuşan Banega son olarak şunları söyledi. "Hoşçakal sevgilim, hoşçakal her şeyim, hoşçakal..." ifadelerinde bulundu.
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