11 Eylül 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar corona virüsünü atlattı ve antrenmanlara başladı!

Neymar'da sevindiren gelişme! Corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.09.2020

Saint-Germain'de (), yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan Brezilyalı yıldız , tedaviyi atlattığını ve yeniden antrenmanlara başladığını duyurdu.

Saint-Germain'nin () Brezilyalı yıldızı 'ın yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanmıştı. 28 yaşındaki yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iyileştiğini ve antrenmanlara yeniden başladığını açıkladı.

İşte Neymar'ın yaptığı o paylaşım:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Banega'dan duygusal veda! Banega'dan duygusal veda!
Federasyondan flaş karar! La Liga'da... Federasyondan flaş karar! La Liga'da...
Leeds United'da Bielsa kararı! Leeds United'da Bielsa kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör