30 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Gomis şov yaptı Al-Hilal şampiyon oldu

Gomis şov yaptı Al-Hilal şampiyon oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 Giriş Tarihi: 30.08.2020

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde Al-Hilal, Al-Hazem'i 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Al-Hilal forması giyen 'ın eski futbolcusu Bafetimbi , hat-trick yaparak zaferde başrol oynadı.

Ligin 28. haftasında Al-Hazem'i konuk eden Al-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi 'in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi. Al-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.

Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan Al-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi Al Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.

Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden Al-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.

Teknik ekibe bir takviye daha! Hafta başında açıklanacak haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Zlatan kararını verdi! Milan... Zlatan kararını verdi! Milan...
Community Shield kupası Arsenal'in Community Shield kupası Arsenal'in
Lyon rahat kazandı Lyon rahat kazandı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör