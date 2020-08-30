Gomis şov yaptı Al-Hilal şampiyon oldu
Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde Al-Hilal, Al-Hazem'i 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti. Al-Hilal forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, hat-trick yaparak zaferde başrol oynadı.
Ligin 28. haftasında Al-Hazem'i konuk eden Al-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in "hat-trick" yaptığı maçta 4-1 galip geldi. Al-Hilal'in gollerini 8. dakikada Salem Al Dawsari, ikisi penaltıdan olmak üzere 40, 53 ve 56. dakikalarda Gomis kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 3. dakikada Abdulrahman Al Yami'den geldi.
Bu galibiyetle bitime iki hafta kala puanını 66 yapan Al-Hilal, ikili averajda üstünlük kurduğu en yakın rakibi Al Nassr'ın 6 puan önünde şampiyonluğu garantiledi.
Ligde 16. şampiyonluğunu elde eden Al-Hilal'de bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Fransız futbolcu Gomis, 29 gol kaydetti.
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