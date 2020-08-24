24 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Roma Mert Çetin'i kiraladı! Resmen Verona'da

Mert Çetin'in yeni takımı resmen açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, milli stoperimiz 'i Verona'ya kiraladığını duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu daha öncesinde Verona için sağlık kontrolünden geçmişti.

İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen 'in yeni durağı resmen belli oldu. Başkent temsilcisi, milli stoperin bir başka Serie A ekibi Verona'ya kiralandığını resmi sitesinden duyurdu.

Mert Çetin, yeni takımı Verona tarafından yaklaşık 3 hafta önce sağlık kontrolünden geçirilmişti.

23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 6 Serie A maçında forma giymişti.

Sağlık kontrolünden geçti! İşte yeni takımı haberin devamı

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