17 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona Quique Setien ile yollarını ayırdı

Barcelona'da Setien dönemi sona erdi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.08.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını duyurdu.

ekiplerinden , Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmasında 'e 8-2'lik tarihi bir skorla mağlup olduktan sonra bugün, kritik kararlar açıkladı.

ile yolların ayrıldığını açıklayan FC Barcelona, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadelerine yer verdi.

ERKEN SEÇİM KARARI
Öte yandan FC Barcelona'dan yapılan bir diğer açıklamada, yönetim kurulunun 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldığı da belirtildi.

M.City David Silva'nın heykelini dikecek! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
M.City David Silva'nın heykelini dikecek! M.City David Silva'nın heykelini dikecek!
Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu!
Kompany futbolu bıraktı! Kompany futbolu bıraktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör