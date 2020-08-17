Barcelona Quique Setien ile yollarını ayırdı
La Liga ekiplerinden Barcelona, teknik direktör Quique Setien ile yollarını ayırdığını duyurdu.
La Liga ekiplerinden Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmasında Bayern Münih'e 8-2'lik tarihi bir skorla mağlup olduktan sonra bugün, kritik kararlar açıkladı.
Teknik direktör Quique Setien ile yolların ayrıldığını açıklayan FC Barcelona, "Yeni teknik direktör, takımın büyük çaplı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak önümüzdeki günlerde açıklanacak" ifadelerine yer verdi.
ERKEN SEÇİM KARARI
Öte yandan FC Barcelona'dan yapılan bir diğer açıklamada, yönetim kurulunun 15 Mart 2021'de düzenlenmek üzere erken seçim kararı aldığı da belirtildi.
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