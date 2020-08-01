Serie A: Milan 3-0 Cagliari | MAÇ SONUCU

Serie A'nın 38. haftasında Milan, sahasında Cagliari'yi Klacvan (k.k.), Ibrahimovic ve Castillejo'nun attığı gollerle 3-0 mağlup ederek sezonu galibiyetle kapattı.

İtalya Serie A'da heyecan devam etti. 38. hafta mücadelesinde Milan ile Cagliari karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Milan 3-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Milan'a galibiyeti golleri 10. dakikada Ragnar Klacvan (k.k.), 55. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 57. dakikada Samu Castillejo kaydetti.

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