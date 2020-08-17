17 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City David Silva'nın heyekelini dikecek

M.City David Silva'nın heykelini dikecek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.08.2020 Giriş Tarihi: 17.08.2020

10 senedir formasını giyen İspanyol orta saha oyuncusu 'nın heykelinin dikileceğini sosyal medyada yaptığı paylaşım ile duyurdu.

10 sezonda 438 kez formasını giyen için sürpriz bir karar aldı. Kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak İspanyol orta saha oyuncusunun heykelinin Etihad Stadyumu dışına konacağını açıkladı.
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