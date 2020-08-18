Cenk Özkaçar Lyon'da
Olympique Lyon, Altay'ın genç stoperi Cenk Özkaçar'ı 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Tweeti Alıntıla
Ligue 1 takımlarından Olympique Lyon, TFF 1. Lig ekibi Altay'ın stoperi Cenk Özkacar'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı formasını da giyen 19 yaşındaki stoper ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Transferin 1,5 milyon avro karşılığında gerçekleştiği, Cenk'in performansına bağlı olarak 1,5 milyon avro daha ödeme yapılabileceği belirtildi. Ayrıca Altay'ın, futbolcunun gelecekteki transferinden de yüzde 10 pay alacağı aktarıldı.
Altyapı eğitimini Bucaspor, Altınordu ve Altay'da alan Cenk, 2018-19 sezonunda TFF 3. Lig ekibi Karacabey Belediyespor'da kiralık, geçen sezon ise Altay'da oynamıştı.
Ligue 1 temsilcis Lyon, 19 yaşındaki Cenk'i bu paylaşımla duyurdu:
L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Cenk Özkaçar pour un montant de 1,5 M€ auquel pourront s'ajouter des incentives d'un maximum de 1,5 M ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. 🔴🔵#BienvenueCenk pic.twitter.com/fDFYnR2lQx— Olympique Lyonnais (@OL) August 18, 2020
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