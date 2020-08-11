12 Ağustos 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi: Wolverhampton 0-1 Sevilla | MAÇ SONUCU

Sevilla son dakikalarda turladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

'nde heyacanı corona virüsü salgını sebebiyle Almanya'da tek maç üzerinden oynanmaya devam ediyor. 'ın ile karşı karşıya geldiği mücadelede İspanyollar rakibini 1-0 mağlup etti.

mücadelesinde ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan İngilizler 13. dakikada Raul Jimenez'in ayağından bir penaltıdan yararlanamadı. İkinci yarı oldukça etkili futbol oynamaya başlayan Sevilla rakibini adeta kalesine hapsetti. İspanyollar bu oyunun karşılığını ise 89. dakikada Lucas Ocampos'un attığı gol ile aldı ve mücadele 1-0 Sevilla'nın üstünlüğü sona erdi.

Sevilla yarı finalde Kopenhag'ı eleyen ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

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