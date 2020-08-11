11 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli Merih Demiral için Juventus ile görüştü

Napoli Merih Demiral'da ısrarcı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 11.08.2020

Hem Milli Takım hem 'da oldukça başarılı işlere imza atan ve geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra yine eski form ve fiziğine geri dönen için İtalyan basınına göre Gattuso başarılı stoperi 'de görmek istiyor. İşte detaylar...

'ta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta sahalara dönen milli oyuncumuz 'a teklif var!İtalyan basınında yer alan Roma'dan ile büyük ölçüde anlaşan , sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus'tan Merih Demiral'ı da istedi.

Yapılan görüşmelerde gözden çıkarılan Milik'in de takasta gönderilmesine de razı olduğu belirtilen Napoli'nin, henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.

PIRLO: "BIRAKMAM", JUVE: "DOKUNULMAZ"

Torino ekibinin, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ve yeni teknik direktör 'nun da 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.

Juventus yöneticilerinin, Merih Demiral için Napoli'ye "dokunulmaz" cevabını verdiği ancak Napoli'nin ısrarını sürdürdüğü de vurgulandı.

Juventus, Merih'i geçen sezon başında 18 milyon euro bonservis ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.

Cengiz Ünder için dev teklif! 30 milyon Euro...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Wolverhampton - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Wolverhampton - Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Köln: Ona tek sözümüz; Güle güle! Köln: Ona tek sözümüz; Güle güle!
Valencia'da koronavirüs vakası Valencia'da koronavirüs vakası
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör