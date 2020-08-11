Napoli Merih Demiral için Juventus ile görüştü
Hem Milli Takım hem Juventus'da oldukça başarılı işlere imza atan ve geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra yine eski form ve fiziğine geri dönen Merih Demiral için İtalyan basınına göre Gattuso başarılı stoperi Napoli'de görmek istiyor. İşte detaylar...
Juventus'ta geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan ve son maçta sahalara dönen milli oyuncumuz Merih Demiral'a teklif var!İtalyan basınında yer alan Roma'dan Cengiz Ünder ile büyük ölçüde anlaşan Napoli, sportif direktör Cristiano Giuntoli aracılığıyla Juventus'tan Merih Demiral'ı da istedi.
Yapılan görüşmelerde gözden çıkarılan Milik'in de takasta gönderilmesine de razı olduğu belirtilen Napoli'nin, henüz anlaşma sağlayamadığı kaydedildi.
PIRLO: "BIRAKMAM", JUVE: "DOKUNULMAZ"
Torino ekibinin, Merih'i göndermeye kesinlikle sıcak bakmadığı ve yeni teknik direktör Andrea Pirlo'nun da 22 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak istediği belirtildi.
Juventus yöneticilerinin, Merih Demiral için Napoli'ye "dokunulmaz" cevabını verdiği ancak Napoli'nin ısrarını sürdürdüğü de vurgulandı.
Juventus, Merih'i geçen sezon başında 18 milyon euro bonservis ödeyerek Sassuolo'dan kadrosuna katmıştı.
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