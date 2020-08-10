11 Ağustos 2020, Salı

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

ManU uzatmalarda turladı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 Giriş Tarihi: 10.08.2020

çeyrek finalinde , normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

maçında ile Kopenhag, RheinEnergie Stadyumu'nda karşılaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi, normal süresi 0-0 biten mücadelede rakibini 95. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

Inter yarı final biletini kaptı! haberin devamı

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