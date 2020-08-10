UEFA Avrupa Ligi: Manchester United 1-0 Kopenhag | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United, normal süresi 0-0 biten karşılaşmada uzatmalarda Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Manchester United ile Kopenhag, RheinEnergie Stadyumu'nda karşılaştı. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi, normal süresi 0-0 biten mücadelede rakibini 95. dakikada Bruno Fernandes'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

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