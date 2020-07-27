27 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral: Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar

Merih'in bu paylaşımı büyük beğeni topladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 Giriş Tarihi: 27.07.2020

İtalya Serie A'da sahasında Sampdoria'yı 2-0 yendi ve şampiyon oldu. , siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu. Milli stoperimiz bu gelişme sonrasında 8 yıl önce attığı tweeti retweet etti. Bu paylaşım büyük beğeni topladı.

İtalya Seria A'nın 36. haftasında Sampdoria'yı ağırlayan , maçı 2-0 kazandı ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlıların şampiyon olmasıyla birlikte milli stoperimiz da Juventus'ta şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu oldu.

22 yaşındaki stoper, 8 yıl önce attığı tweeti retweet etti ve büyük beğeni topladı.

İşte o tweet...

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