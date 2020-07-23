23 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal Unai Emery ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Unai Emery'i resmen açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.07.2020

La Liga ekiplerinden , gelecek sezon için teknik direktör konusunda son olarak 'i çalıştıran ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İspanyol takımlarından 'in yeni teknik direktörü belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Emery ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak ekiplerinden 'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, kariyerinde ayrıca Lorca Deportiva CF, Almeira, Valencia, ve Paris Saint Germain'de de görev aldı.

İspanyol teknik adam Sevilla ile üst üste 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanırken, PSG ile 1 kez Ligue 1, 2 kez de Fransa Kupası'nı aldı.
Villarreal, La Liga'yı bu sezon 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonucunda topladığı 60 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

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