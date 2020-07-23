23 Temmuz 2020, Perşembe
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Lucescu Dinamo Kiev'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Ülkemizde son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran 74 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. Rumen hoca Dinamo Kiev'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. Ukrayna ekibi, Dinamo Kiev, 74 yaşındaki deneyimli antrenörle sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme süresinin 2+1 yıllık olacağı ifade edildi.
Deneyimli teknik adam daha önce de Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Ukrayna'ya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Lucescu, "Dinamo Kiev'de çok yetenekli oyuncular var. Hak edilen sonuçların alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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