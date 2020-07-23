23 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lucescu Dinamo Kiev'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Ve Lucescu imzayı attı! Yeni takımı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

Ülkemizde son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran 74 yaşındaki tecrübeli teknik direktör 'nun yeni takımı belli oldu. Rumen hoca 'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik direktör 'nun yeni takımı belli oldu. Ukrayna ekibi, , 74 yaşındaki deneyimli antrenörle sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme süresinin 2+1 yıllık olacağı ifade edildi.

Deneyimli teknik adam daha önce de Ukrayna'da 'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Ukrayna'ya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Lucescu, "Dinamo Kiev'de çok yetenekli oyuncular var. Hak edilen sonuçların alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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