07 Ağustos 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder için dev teklif! 30 milyon Euro...

Milli yıldıza dev teklif! 30 milyon Euro...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 Giriş Tarihi: 07.08.2020

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcumuzu 'in talipleri artıyor. Yıldız oyuncu için  30 milyon Euro ödemeye hazırken, transferin gerçekleşmesi de olası...

Seria'nın köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki başarılı futbolcumuz 'in talipleri artmaya devam ediyor. A Spor'un haberine göre, daha önceleri de birçok takımın peşinde olduğu Cengiz için bu kez İtalya'nın bir başka kulübü olan 'nin devreye girdiği öğrenildi. İtalyan ekibinin yıldız oyuncu için kulübü Roma'ya 30 milyon Euro (256 milyon TL) ödemeye hazır olduğu da öğrenildi. Cengiz Ünder'in ise bu teklif karşısında nasıl bir karar vereceği henüz bilinmiyor.

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