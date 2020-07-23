23 Temmuz 2020, Perşembe
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Premier Lig: Liverpool 5-3 Chelsea | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, sahasında Chelsea'yi 5-3 mağlup etti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren goller Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino ve Chamberlain'den geldi.
Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool ile Chelsea, Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi takım, rakibini 23. dakikada Keita, 38. dakikada Alexander-Arnold, 43. dakikada Wijnaldum, 55. dakikada Firmino ve 85. dakikada Chamberlain'in attığı gollerle 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Chelsea'nin 45. dakikada Giroud, 61. dakikada Abraham ve 73. dakikada Pulisic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.
Liverpool bu sonuçla puanını 96'ya çıkarırken, Chelsea ise 63 puanla 4. sırada kaldı.
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