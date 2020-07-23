23 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Liverpool 5-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

8 gollü maçta kazanan Liverpool
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 Giriş Tarihi: 23.07.2020

İngiltere 'in 37. haftasında , sahasında 'yi 5-3 mağlup etti. Kırmızılar'a galibiyeti getiren goller Keita, Alexander-Arnold, Wijnaldum, Firmino ve Chamberlain'den geldi.

'in 37. haftasında ile , Anfield Road'da kozlarını paylaştı. Haftalar öncesinden şampiyonluğunu ilan eden ev sahibi takım, rakibini 23. dakikada Keita, 38. dakikada Alexander-Arnold, 43. dakikada Wijnaldum, 55. dakikada Firmino ve 85. dakikada Chamberlain'in attığı gollerle 5-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Chelsea'nin 45. dakikada Giroud, 61. dakikada Abraham ve 73. dakikada Pulisic ile bulduğu goller mağlubiyete engel olamadı.

Liverpool bu sonuçla puanını 96'ya çıkarırken, Chelsea ise 63 puanla 4. sırada kaldı.

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