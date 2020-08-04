04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Mariano Atletico Mineiro'da

Mariano Atletico Mineiro'da
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

ile yollarını ayıran Mariano, ekiplerinden ile sözleşme imzaladı. Mariano'ya imza töreni düzenlendi.

ile sözleşmesi sona eren Mariano Filho, ile sözleşme imzaladı. 34 yaşındaki futbolcu için imza töreni düzenlendi. Mariano'nun transferini Başkan Sergio Sette Camara, hesabından yaptığı açıklamada, "Kupalar için güçlü bir takım kuruyoruz. Harika bir daha! Hoş geldin Mariano" ifadeleriyle duyurmuştu.
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