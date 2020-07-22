Slaven Bilic West Bromwich'i Premier Lig'e çıkardı!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Hırvat Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, son hafta maçında sahasında QPR ile 2-2 berabere kalmasına rağmen rakibi Brentford'un takılmasının ardından sezonu 2. sırada tamamladı ve takımını Premier Lig'e çıkarmayı başardı.

Championship'te bu sezon 38 maçta 83 puan toplayan West Bromwich, böylece ligi ikinci sırada tamamlarken 2017-18 sezonunda düştüğü Premier Lig'e geri dönmüş oldu. Geçen hafta Premier Lig bileti alan Leeds United'ın ardından ikinci takımda Slaven Bilic'in öğrencileri oldu. WBA, oynadığı son 4 karşılaşmada 3 beraberlik almıştı.







Slaven Bilic bu sezon takımının başında çıktığı 45 karşılaşmada 22 galibiyet 16 beraberlik 7 mağlubiyet elde etti. Hırvat hoca 1.82 puan ortalaması ile ligi tamamladı.

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