04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı

Casillas futbolu bıraktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

milli takımı ve 'in efsanevi kalecisi aktif kariyerine son verdiğini açıkladı.

Dünya futbolunun en iyi kalecileri arasında gösterilen , 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas yaptığı açıklamada bıraktığını duyurdu.

Kariyerine 1996 yılında altyapısında başlayan Casillas, 1999-2015 yılları arasında bu takımın formasını giymişti.

IKER CASILLAS KİMDİR?

Iker Casillas 20 Mayıs 1981 Madrid doğumlu İspanyol kalecidir. Son olarak kulübünde forma giymiştir. Aynı zamanda millî takımı kaptanıdır. Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur. Real Madrid'in efsane kalecisidir.

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