Efsane kaleci Iker Casillas futbolu bıraktı
İspanya milli takımı ve Real Madrid'in efsanevi kalecisi Iker Casillas aktif futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.
Dünya futbolunun en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.
Dünyaca ünlü İspanyol kaleci Iker Casillas yaptığı açıklamada futbol bıraktığını duyurdu.
Kariyerine 1996 yılında Real Madrid altyapısında başlayan Casillas, 1999-2015 yılları arasında bu takımın formasını giymişti.
IKER CASILLAS KİMDİR?
Iker Casillas 20 Mayıs 1981 Madrid doğumlu İspanyol kalecidir. Son olarak Porto kulübünde forma giymiştir. Aynı zamanda İspanya millî takımı kaptanıdır. Casillas iki kez Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülüne aday gösterilmiştir. 2009 yılının sonunda üçüncü kez UEFA Yılın Takımı'na seçilmiştir. 2011 itibarıyla Casillas tüm kulüp ve millî takım şampiyonlukları kazanmış oyunculardan biridir. 2010 yılında Asturia'ın Spor Prensi ödülünü almıştır. 19 Ekim 2010 tarihinde Casillas UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen kaleci olmuştur ve Kasım 2011'de İspanya millî takımında en çok oynayan oyuncu olmuştur. Real Madrid'in efsane kalecisidir.
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