23 Temmuz 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında geçtiğimiz haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool, sahasında Chelsea'yi 5-3 mağlup etti. Kırmızılar, 30 yıllık şampiyonluk hasretine son verirken, mücadele sonrası kupasına kavuştu. İşte Liverpool'un şampiyonluk töreninden kareler...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 01:20
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Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler

2019-20 sezonunda İngiltere Premier Lig'in en büyüğü olan Liverpool şampiyonluk kupasını kaldırdı.

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Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler

Jurgen Kloop'un öğrencileri haftalar öncesinden garantilediği şampiyonluğu Chelsea galibiyetiyle taçlandırdı.

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Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler

Rakibini 5-3 mağlup eden Merseyside ekibi, galibiyetin ardından Anfield Road'daki son maç olması sebebiyle şampiyonluk kupasını kaldırdı.

İşte Liverpool'un kupasına kavuştuğu o anlar ve maçtan kareler...

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Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler
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Şampiyon Liverpool kupasına kavuştu! İşte kutlamadan kareler
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