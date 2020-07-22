Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Manchester United, sahasında West Ham United'ı konuk etti. West Ham United öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Manchester United ile West Ham United karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Manchester United 1 puana razı geldi. Karşılaşmanın ilk golünü 47. dakikada Michail Antonio kaydetti. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Manchester United 51. dakikada genç yıldızı Greenwood'un attığı gol ile 1 puana razı geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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