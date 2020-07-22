22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

Manchester United 1 puana razı geldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. West Ham United öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Manchester United 1 puana razı geldi. Karşılaşmanın ilk golünü 47. dakikada Michail Antonio kaydetti. Mutlak 3 puana ihtiyacı olan Manchester United 51. dakikada genç yıldızı Greenwood'un attığı gol ile 1 puana razı geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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