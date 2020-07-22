22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Kylian Mbappe Real Madrid'e mi gidiyor? Açıkladı...
Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin adı Real Madrid ile geçiyordu. Kariyerine dair açıklamalarda bulun genç yıldız, gelecek sezon oynayacağı takımı da açıkladı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, hakkında çıkan Real Madrid iddialarına yanıt verdi.
beIN Sports mikrofonlarına konuşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Buradayım. 4 yıllık bir proje için geldim. Gelecek sezon ne olursa olsun PSG forması giyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümde kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mbappe, 2018 yazında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.
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