22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Kylian Mbappe Real Madrid'e mi gidiyor? Açıkladı...

Mbappe'den transfer açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

Paris Saint-Germain'in (PSG) 21 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin adı ile geçiyordu. Kariyerine dair açıklamalarda bulun genç yıldız, gelecek sezon oynayacağı takımı da açıkladı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Kylian Mbappe, hakkında çıkan iddialarına yanıt verdi.

beIN Sports mikrofonlarına konuşan 21 yaşındaki genç futbolcu, "Buradayım. 4 yıllık bir proje için geldim. Gelecek sezon ne olursa olsun PSG forması giyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yaparak kulübümde kupalar kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mbappe, 2018 yazında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle PSG'ye transfer olmuştu.

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