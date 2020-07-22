22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Parma 2-1 Napoli | MAÇ SONUCU

Parma penaltı golleriyle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

İtalya Serie A'nın 35.haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini atmış olduğu iki penaltı golü ile 2-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım rakibini Caprari'nin 45, Kulusevkski'nin 87. dakikada penaltıdan attığı gollerle ile 2-1 mağlup etti. Napoli'nin tek golünü ise 54. dakikada yine penaltıdan Insigne kaydetti. Bu sonucun ardında Parma puanını 43'ü yükseltirken Napoli 56 puanda kaldı.

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