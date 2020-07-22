İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Liverpool, sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Joel Matip ve Jorden Henderson Chelsea karşısında oynayamayacak. Chelsea'de ise Fikayo Tomori, Billy Gilmour ve N'Golo Kanté oynayamayacak.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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