22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Liverpool-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

'in 37. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Liverpool'da Joel Matip ve Jorden Henderson Chelsea karşısında oynayamayacak. Chelsea'de ise Fikayo Tomori, Billy Gilmour ve N'Golo Kanté oynayamayacak.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Liverpool-Chelsea maçı bu akşam saat 22:15'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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