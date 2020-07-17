İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında West Ham United, sahasında Watford'u konuk etti. Ligde kalma adına çok kritik olan karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla West Ham oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde kalma adına çok kritik olan West Ham United - Watford maçında ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. West Ham United'ın gollerini Antonio, Soucek, Rıce kaydederken Watford adına tek golü Deeney attı. Bu sonucun ardından West Ham puanını 37 yaparken Watford 34 puanda kaldı.



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