18 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 3-1 Watford | MAÇ SONUCU

West Ham United'dan kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

'in 36. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Ligde kalma adına çok kritik olan karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla West Ham oldu.

'de heyecan devam ediyor. Ligde kalma adına çok kritik olan - maçında ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. West Ham United'ın gollerini Antonio, Soucek, Rıce kaydederken Watford adına tek golü Deeney attı. Bu sonucun ardından West Ham puanını 37 yaparken Watford 34 puanda kaldı.

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