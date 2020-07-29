29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Sampdoria 1-4 Milan | MAÇ SONUCU

Milan farka gitti! Çalhanoğlu maça damga vurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı konuk etti. Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic'in damga vurduğu mücadeleyi Milan 4-1 kazandı.

'da Hakan Çalhanoğlu fırtınası devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynadığı futbolla İtalyanları adeta büyüleyen ve manşetlere konu olan milli yıldızımız, Samdoria maçında da rakip fileleri avlamayı başardı.

Serie A'nın 37. haftasında Milan, deplasmanda 'nın konuğu olurken, maçdan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Karşılaşmanın golleri Zlatan Ibrahimovic (4' 58') ve Hakan Çalhanoğlu'ndan (52'), Leao'dan (90') geldi. Samdoria, 78. dakikada Maroni ile penaltıyı değerlendiremezken, 87'da Askildsen ile tek golünü buldu.

Bu sonuçla Milan, puanını 63'e çıkarttı ve ligde 6. sırada kendine yer buldu. Sampdoria ise 41 puanla 15. sırada yer aldı.

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