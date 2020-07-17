Pep Guardiola gibi bir çok teknik adamın örnek aldığı bir nevi hocaların hocası Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, West Bromwich'in Huddersfield'a 2-1 mağlup olmasının ardından 16 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi. Son olarak sahasında Barnsley'i 1-0 yenen Leeds Unıted en yakın rakibinin puan kaybettiği haftada bu hasrete son verdi.

Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere. Leeds United en son 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

Bielsa yönetimindeki Leeds United'ın hemen arkasında Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 82 puanla ikinci sırada, Brentford ise 81 puanla 3.sırada yer alıyor

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