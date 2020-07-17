Leeds United 16 yıl sonra Premier Lig'de
Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, Slaven Bilic'li West Bromwich'in Huddersfield'a 2-1 mağlup olmasının ardından bitime iki hafta kala Premier Lig'e doğrudan çıkmayı garantiledi.
Pep Guardiola gibi bir çok teknik adamın örnek aldığı bir nevi hocaların hocası Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United, West Bromwich'in Huddersfield'a 2-1 mağlup olmasının ardından 16 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi. Son olarak sahasında Barnsley'i 1-0 yenen Leeds Unıted en yakın rakibinin puan kaybettiği haftada bu hasrete son verdi.
Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere. Leeds United en son 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.
Bielsa yönetimindeki Leeds United'ın hemen arkasında Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 82 puanla ikinci sırada, Brentford ise 81 puanla 3.sırada yer alıyor
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