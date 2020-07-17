17 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United 16 yıl sonra Premier Lig'de

Leeds United Premier Lig'de!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

'nın çalıştırdığı , 'li 'in Huddersfield'a 2-1 mağlup olmasının ardından bitime iki hafta kala 'e doğrudan çıkmayı garantiledi.

Pep Guardiola gibi bir çok teknik adamın örnek aldığı bir nevi hocaların hocası 'nın çalıştırdığı , 'in Huddersfield'a 2-1 mağlup olmasının ardından 16 yıl sonra 'e yükseldi. Son olarak sahasında Barnsley'i 1-0 yenen Leeds Unıted en yakın rakibinin puan kaybettiği haftada bu hasrete son verdi.
Geçen sezon üçüncü sırada kalıp play-off'ta Derby County'e kaybeden Bielsa, bu yıl takımını Premier Lig'e taşımak üzere. Leeds United en son 2003-04 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmişti.

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Bielsa yönetimindeki Leeds United'ın hemen arkasında Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich Albion 82 puanla ikinci sırada, Brentford ise 81 puanla 3.sırada yer alıyor

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