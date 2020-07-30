30 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İsmail Köybaşı Granada'dan ayrıldı

İsmail Köybaşı Granada'dan ayrıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.07.2020

basını, Granada'nın sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı ile yeni mukavele yapmadığını ve oyuncunun serbest kaldığını yazdı.

Basında yer alan haberlerde, Granada Kulübünün 31 yaşındaki Türk futbolcu ve Alvaro Vadillo'nun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldığı belirtildi.

Kariyerinde ilk kez bir kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.

Köybaşı, 3 kez oynadığı 'nda ise bir gol attı.

Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.

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