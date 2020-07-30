İsmail Köybaşı Granada'dan ayrıldı
İspanya basını, Granada'nın sezon başında 1 yıllık sözleşme imzaladığı İsmail Köybaşı ile yeni mukavele yapmadığını ve oyuncunun serbest kaldığını yazdı.
Basında yer alan haberlerde, Granada Kulübünün 31 yaşındaki Türk futbolcu İsmail Köybaşı ve Alvaro Vadillo'nun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldığı belirtildi.
Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı.
Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı.
Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.
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