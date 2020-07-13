Manchester City'nin men cezası kaldırıldı! CAS'a gitmişti

UEFA, Finansal Fair Play'i (FFP) ihlal ettiği gerekçesiyle Manchester City'e verdiği 2 yıllık men cezasının kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, cezasını CAS'a taşıyan Trabzonspor'u da umutlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'e, Finansal Fair Play kriterlerini ihlal ettiği gerekçesiyle UEFA tarafından iki yıl Avrupa kupalarından men ve 30 milyon Euro'luk bir para cezası gelmişti.

Bu kararı CAS'a taşıyan İngiliz ekibine müjdeli haber geldi. Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), City'nin men cezasını kaldırdığını duyurdu. İngiliz temsilcisi yalnızca 10 milyon Euro para cezası ödeyecek.

UEFA'nın men cezası verdiği temsilcimiz Trabzonspor'un da Manchester City gibi CAS'a yaptığı itiraz perşembe günü karara bağlanacak.

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