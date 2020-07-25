25 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Genoa 0-3 Inter | MAÇ SONUCU

Inter 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Genoa sahasında Inter ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve üçüncü sıradaki yerini korudu.

Serie A'nın 35. haftasında Genoa sahasında Inter'i ağırladı.

Mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk ekibin gollerini 34. ve 90+3. dakikada Lukaku, 83'te attı.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 76'ya yükseltirken, Genoa ise 36 puanda kaldı.

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