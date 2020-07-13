13 Temmuz 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'nin erkek kardeşi Christopher Aurier, Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Serge Aurier'nin kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi Christopher Aurier uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, olay sabah saat 5 sularında Toulouse'da meydana geldi. İki el ateş edilen Christopher Aurier, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.
Öte yandan Christopher Aurier'nin de futbolcu olduğu ve Toulouse Rodeo adlı amatör lig takımında forma giydiği bildirildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı