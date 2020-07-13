13 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Serge Aurier'nin kardeşi silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirdi

Aurier'nin kardeşine silahlı saldırı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen 'nin erkek kardeşi , Fransa'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen 'nin kendisinden bir yaş küçük erkek kardeşi uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetti.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, olay sabah saat 5 sularında Toulouse'da meydana geldi. İki el ateş edilen Christopher Aurier, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan Christopher Aurier'nin de futbolcu olduğu ve Toulouse Rodeo adlı amatör lig takımında forma giydiği bildirildi.

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