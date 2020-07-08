08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU

Burnley'den kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'i ağırladı. Burnley zorlu West Ham United deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

'de 34. hafta maçında , evinde ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 38. dakikasında J. Rodriguez durumu 1-0'a getirdi. İlk yarı ve maç bu skorla tamamlandı. Burnley bu galibiyetle puanını 49'a getirdi. West Ham United ise ateş hattında yarışa devam edecek.

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