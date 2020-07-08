West Ham United 0-1 Burnley | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United, sahasında Burnley'i ağırladı. Burnley zorlu West Ham United deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de 34. hafta maçında West Ham United, evinde Burnley ile karşı karşıya geldi. İlk yarının 38. dakikasında J. Rodriguez durumu 1-0'a getirdi. İlk yarı ve maç bu skorla tamamlandı. Burnley bu galibiyetle puanını 49'a getirdi. West Ham United ise ateş hattında yarışa devam edecek.

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