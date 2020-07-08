08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 5-0 Newcastle United | MAÇ SONUCU

Manchester City rahat kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Guardiola'nın öğrencileri rakibini farklı geçerek 5-0 mağlup etti.

şampiyonluğunu Liverpool'a kaptıran prestij maçlarına çıkmaya devam ederken evinde oynadığı karşılaşmada 'ı sahasında 5-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 10. dakikada Gabriel Jesus, 21. dakikada Mahrez, 58. dakikada Fernandez (k.k), 65. dakikada ve 90. dakikada Sterling kaydetti.

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