08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tribünde taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza

Eric Dier 4 maç men edildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

İngiltere Futbol Federasyonu Tottenham'ın başarılı ön liberosu için kararını açıkladı. Tottenham'ın ile oynadığı mücadelede kendisine küfür eden taraftarı kovalamak için tribüne çıkan İngiliz oyuncuya 4 maç men ve 40 bin strelin para cezası verdi.

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), tribüne çıkarak taraftar kovalayan Tottenhamlı futbolcu 'e 4 maçtan men ve para cezası verdi

Mart ayında oynadıkları ve 'ye elendikleri 5. tur mücadelesinin ardından, küfür ettiği gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu tribüne çıkarak bir taraftarı kovalamaya başlayan Dier, yapılan inceleme sonrasında 4 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

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Teknik direktör , maçtan sonra futbolcusuna sahip çıkarak, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, takımının Bournemouth, Arsenal, Newcastle United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek.


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