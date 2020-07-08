Tribünde taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza
İngiltere Futbol Federasyonu Tottenham'ın başarılı ön liberosu Eric Dier için kararını açıkladı. Tottenham'ın Norwich City ile oynadığı mücadelede kendisine küfür eden taraftarı kovalamak için tribüne çıkan İngiliz oyuncuya 4 maç men ve 40 bin strelin para cezası verdi.
İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), tribüne çıkarak taraftar kovalayan Tottenhamlı futbolcu Eric Dier'e 4 maçtan men ve para cezası verdi
Mart ayında oynadıkları ve Norwich City'ye elendikleri İngiltere Federasyon Kupası 5. tur mücadelesinin ardından, küfür ettiği gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu tribüne çıkarak bir taraftarı kovalamaya başlayan Dier, yapılan inceleme sonrasında 4 maçtan men ve 40 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho, maçtan sonra futbolcusuna sahip çıkarak, "Eric bir profesyonelin yapmaması gereken fakat hepimizin yapabileceği bir davranışta bulundu. Fakat onu anlıyorum ve destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
26 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, takımının Bournemouth, Arsenal, Newcastle United ve Leicester City maçlarında forma giyemeyecek.
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