08 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United 1-0 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

Zorlu maçta kazanan Sheffiel United oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 Giriş Tarihi: 08.07.2020

'in 34. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip Sheffield United 1-0 kazandı.

'de ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede tek gol sesi 90+3'te J. Egan'ın ayağından geldi. Bu gol ile birlikte Sheffield United maçı 1-0 kazandı. Sheffield United puanını 51'e yükseltti ve ligde 7. sırada yer alıyor.

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